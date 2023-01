Câmeras de segurança filmaram o zelador se masturbando antes de entrar no apartamento da influenciadora Gabriella Camello - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/01/2023 19:39

Rio - A influenciadora digital Gabriella Camello, de 29 anos, denunciou o zelador do seu prédio por importunação sexual. No último dia 24, ele teria invadido seu apartamento, em Copacabana, na Zona Sul, e se masturbado dentro do seu quarto enquanto ela dormia.

"Eu cheguei na madrugada, umas 6h, acompanhada. Fui dormir por volta de 7h15 e, logo depois de pegar no sono, eu começo a escutar uns passos dentro do meu apartamento. Ainda de olhos fechados, eu vi se não era a pessoa que estava comigo. Tateei a cama e a pessoa estava comigo ainda. Quando eu resolvo abrir meus olhos, tem um homem em frente a minha cama com a mão no pênis. Eu falo alto - não posso falar o nome dele - 'zelador?' e ele sai correndo, bate a porta", relatou.

Logo depois da situação, a empresária recebeu mensagens do zelador, dizendo que teria entrado no seu apartamento para trocar umas encomendas que tinha colocado errado. Ele falou que entrou porque tocou a campainha duas vezes e não foi atendido.

Segundo a influenciadora, o prédio é novo. Logo, o zelador tinha uma cópia da chave da casa para situações de reparo ou mudança. Entretanto, ele não poderia ter entrado sem uma autorização prévia.

Gabriella também publicou as imagens do momento em que o funcionário entra no apartamento. Sem encomendas na mão, ele passa pela escada e chega se masturbando no andar da mulher. De acordo com a influenciadora, ele entra na casa dela logo depois.

Ao procurar a Delegacia de Atendimento à Muher (Deam) do Centro, ela relata que se sentiu desconfortável e teve sua situação exposta para outras pessoas que estavam no local.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e as investigação estão sob sigilo. Em relação ao atendimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro, a Polícia Civil informou que o relato não condiz com a metodologia de atendimento que é orientada às delegacias. Sendo assim, o Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) vai apurar o ocorrido.

No último dia 7, o Tribunal de Justiça do Rio determinou uma medida cautelar para que o acusado não tenha contato virtual ou físico com a vítima. Com isso, ele não poderá se aproximar da mulher, fixando limite mínimo de 500 metros, e nem acessar seu apartamento. O caso está em fase inicial de apuração dos fatos.

No vídeo, Gabriella afirmou que, mesmo após a decisão judicial, encontrou o zelador trabalhando na entrada do prédio. Ela disse entrou em contato com o síndico, mas ele respondeu que a medida tinha uma exceção em relação ao local de trabalho do acusado. Após a publicação do caso nas redes sociais, no dia 12, o funcionário foi demitido.