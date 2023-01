Praia do Recreio dos Bandeirantes amanheceu lotada de lixo após evento promovido pelo grupo de pagode Clareou no domingo - Reprodução/Redes Sociais

Praia do Recreio dos Bandeirantes amanheceu lotada de lixo após evento promovido pelo grupo de pagode Clareou no domingoReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/01/2023 20:09 | Atualizado 16/01/2023 20:59

Rio - Os organizadores do show do grupo de pagode Clareou deste domingo (15), na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, foram multados pela Prefeitura do Rio. A punição pela realização do evento sem a autorização do município no valor de R$ 140 mil foi divulgada, nesta segunda-feira (16), em comunicado da Comlurb.

Segundo a companhia de limpeza, a multa se justifica pelos danos ambientais causados pela festa na faixa de areia. Entre as falhas encontradas, a Comlurb mencionou a falta de um plano para o descarte do lixo gerado no evento, além dos danos ambientais, paisagísticos e pela dimensão da área afetada.



Inicialmente, a multa prevista era de R$ 68 mil, mas o grupo não atendeu à necessidade de remoção de todos os detritos gerados no prazo de 24 horas. Por isso, o valor foi dobrado.

O saldo restante foi aplicado pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP) por uso indevido de área pública, totalizando os R$ 140.928. Ao todo, a Comlurb removeu 88,4 toneladas de lixo gerado pelo evento.



De acordo com o prefeito Eduardo Paes, os artistas não respeitaram a negativa da subprefeitura da Barra da Tijuca.



"Na tarde de ontem a praia do Recreio dos Bandeirantes foi local da realização de um evento não autorizado pela prefeitura realizado pelo grupo Clareou. Como pode ser visto na imagem consta o despacho do Subprefeito @raphael.lima.rio negando a solicitação. Mesmo assim o grupo, por quem sempre tive respeito e admiração, insistiu em promover o seu show. Pelos motivos óbvios a prefeitura não autoriza este tipo de evento que gerou enorme transtorno e sujeira na região. Me desculpo pelo ocorrido e o grupo responderá por seus atos. Trabalharemos para que fatos assim não se repita", compartilhou

Evento irregular na Praia do Recreio deixa cerca de 68 toneladas de lixo.#ODia



Crédito: Reprodução Internet pic.twitter.com/YWJ0O3RT3V — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2023

Queixas de moradores

Muitos moradores se queixaram nas redes sociais sobre o evento irregular. Um deles publicou no Instagram um vídeo e reclamou da falta de fiscalização: "Recreio dos Bandeirantes pede socorro. Estamos presos dentro de casa. Não tem Guarda Municipal, não tem prefeitura. Os carros parando todo o trânsito com estacionamento ilegal em fila dupla nas ruas".

Uma mulher chamou a atenção do prefeito Eduardo Paes no Twitter: "Senhor prefeito, onde estava as guardas ontem durante a chegada de milhares de pessoas na praia do recreio? Nunca vi uma situação de tamanho abandono. Um caos total. Não tinha policiamento e nem fiscalização".

Continua após a publicidade



Outra pessoa publicou indignada com a quantidade de lixo deixada na areia: "cada vez mais tenho nojo dos seres humanos! não é possível que não conseguem deixar um saquinho e ir colocando o lixo dentro e depois jogar fora".

Por outro lado, tiveram pessoas que não viram problema algum no evento realizado. "Amo que o povo do Recreio tem em mente que a praia é exclusivamente deles", comentou um internauta. Outra pessoa publicou compartilhando do mesmo pensamento: A praia é pública. A rua é pública. O gari ta ali pra limpar...Morador do Recreio se acha dono da praia".

Em nota, o grupo Clareou lamentou o ocorrido e disse que a situação saiu do controle dos organizadores e pediu desculpas pelo transtorno causado. "No último domingo (15), o Grupo Clareou se reuniu na praia do Recreio para a gravação de algumas imagens para um futuro projeto. Na ocasião, a situação acabou saindo do esperado e do nosso controle com uma superlotação de pessoas e, consequentemente, muito acúmulo de lixo na região. Dessa forma, em respeito aos nossos fãs, moradores da região e funcionários da prefeitura do Rio de Janeiro, gostaríamos de pedir desculpas por todos os problemas causados pelo super lotação da praia e região.