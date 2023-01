Ex-vereador Doutor Jairinho - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 16/01/2023 18:41 | Atualizado 16/01/2023 20:13

Rio – O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado, negou o pedido de habeas corpus de Jairo de Souza Santos, o Doutor Jairinho. No parecer, a defesa alegava que o réu estaria sofrendo constrangimento ilegal. O ex-vereador e Monique Medeiros da Costa Almeida respondem pelo assassinato de Henry Borel, em março de 2021.A defesa disse que a prisão preventiva carece de “fundamentação idônea” e que a materialidade do decreto de prisão é “contraditória do início ao fim”, afirmando que não há requisitos concretos para mantê-la. Disse ainda que Jairinho é réu primário e porta bons antecedentes, além de possuir residência fixa.Em resposta, o desembargador afirmou que não reconhece ilegalidades a serem afastadas e que o réu segue preso preventivamente pois “persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva”. O desembargador destacou ainda que, por ora, todos os motivos são concretos.Jairinho está preso na Cadeia Pública Pedrolino Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó. Ele é indiciado por homicídio duplamente qualificado. Por causa do crime, em junho de 2021, a Câmara dos Vereadores determinou a cassação do mandato do político.Jairo deixou de ser acusado por fraude processual, além de, no curso do processo, ter sido absolvido por coação. Em novembro do ano passado, a juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri, decidiu manter a prisão preventiva do ex-vereador. Tanto ele quanto Monique, aguardando em liberdade desde agosto, irão a júri popular.