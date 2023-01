Acidente ocupou uma faixa da pista central da Avenida Brasil - Reprodução

Publicado 16/01/2023 18:38

Rio - Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na tarde desta segunda-feira (16) na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Benfica foi acionada por volta das 16h05 para o local e encontrou a vítima já em óbito. De acordo com a corporação, o homem estava sem identificação. O acidente aconteceu na pista central da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para o local e isolaram a área. Uma faixa da pista central chegou a ficar interditada para remoção do corpo. A via foi liberada por volta das 18h20, segundo o Centro de Operações Rio.