Agentes da Seop realizaram ação na Estrada da Gávea, na RocinhaDivulgação / Seop

Publicado 16/01/2023 20:13

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Sul realizaram, nesta segunda-feira (16), uma operação para desobstruir a Estrada da Gávea, principal via da comunidade da Rocinha. O trânsito da região tem sido prejudicado por estacionamento irregular e abandono de veículos.

Ao todo, 11 veículos foram rebocados e encaminhados para o depósito público. Além disso, os agentes autuaram outros 28 automóveis.

Desde o fim do ano passado, a Associação de Moradores da Rocinha realiza campanhas de conscientização para acabar com o estacionamento irregular e liberar a via.

"Essa é uma demanda da comunidade local e que a Seop não vai se furtar em atender para manter a ordem pública na cidade", destacou o secretário Brenno Carnevale.

A Prefeitura do Rio informou que tem trabalhado em parceria com a associação e com a Gerência Executiva Local para solucionar problemas da região. Uma das principais demandas é o trânsito causado pelo estacionamento irregular na Estrada da Gávea.

"Fizemos um trabalho de conscientização e agora estamos partindo para as operações punitivas, com reboque e autuação dos veículos que permanecem estacionados de forma irregular. O trabalho de fiscalização vai continuar", afirmou Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul.

"A ação de hoje foi positiva! Agora precisamos manter a periodicidade para manter o fluxo de trânsito na Estrada da Gávea dentro da normalidade", ressaltou João Bosco, vice-presidente da Associação de Moradores da Rocinha.