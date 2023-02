Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de policial militar no Centro - Divulgação

Publicado 04/02/2023 08:57

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (03), um cartaz que pede informações para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), buscando identificar e prender os envolvidos na morte do PM reformado Leandro de Moraes Aguiar, de 45 anos, assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (2) no Centro do Rio. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma "saidinha de banco".



De acordo com a Polícia Militar, homens do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Avenida Rio Branco. Ao chegarem, os agentes encontraram Leandro ferido e acionaram os bombeiros.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Centro foram acionadas por volta das 13h55 para o local. No entanto, os militares encontraram o policial já morto.



A DHC investiga o caso e fez uma perícia no local do crime. Os suspeitos do assassinato conseguiram fugir.



O PM reformado já foi acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) de envolvimento com um esquema de caça-níqueis na Zona Oeste, em 2006.



Na época, Leandro e mais 28 pessoas, sendo 16 policiais militares, foram denunciados pela participação em uma quadrilha envolvida na disputa pelo controle do negócio de máquinas caça-níqueis.



Segundo o MPRJ, a disputa foi travada entre membros da família do falecido contraventor Castor de Andrade. Além do PM, também foram denunciados na época Rogério Costa de Andrade e Silva, Rinaldo Costa de Andrade e Silva e Renato Costa de Andrade e Silva, sobrinhos do falecido contraventor.



Com a morte do de Leandro, sobe para quatro o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio este ano, sendo os quatro da Polícia Militar.



As buscas pelos autores do crime continuam e a DHC solicita que informações sobre o crime ou sobre a localização dos envolvidos sejam repassadas para o Disque Denúncia, de forma anônima, pelos seguintes telefones:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177

- 0300-253-1177

- WhatsApp: (021) - 99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.