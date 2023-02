Parentes de bombeiro morto não quiseram falar com a imprensa sobre o caso. Movimentação na porta do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro - Erica Martin/Agência O Dia

Publicado 04/02/2023 10:47 | Atualizado 04/02/2023 10:53

Rio - Parentes do bombeiro Alex Sandro Ribeiro Soares, assassinado em Barra de Guaratiba, estiveram, no início da manhã deste sábado (4), no Instituto Médico Legal (IML) do Centro, para liberação do corpo do militar. A vítima foi deixada pelos criminosos em uma área de mangue, às margens da Estrada Roberto Burle Marx, nesta sexta.

Os familiares chegaram por volta das 9h no IML Afrânio Peixoto, mas não quiseram falar com a imprensa. O militar do Corpo de Bombeiros estava em período de licença especial.

Informações preliminares dão conta que três suspeitos, usando toucas, a bordo de dois carros pratas, foram os responsáveis pelo crime. A vítima teria, inclusive tentado fugir para uma área de mangue, mas os criminosos o seguiram e atiraram.

A morte do militar é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local. Os agentes estão em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer a morte do bombeiro.

Até o momento, não há informações sobre o horário e local do sepultamento do bombeiro.