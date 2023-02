Publicado 04/02/2023 14:31

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido durante o desabamento de uma casa, na manhã deste sábado, em Campo Grande, zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, oficiais da unidade de Campo Grande foram acionados às 9h23 para o desabamento de uma edificação na Estrada do Monteiro, 837. Marcelo Castilho, de 36 anos, foi encaminhado para o Hospital Rocha Faria. Já o homem identificado apenas como Alan, de 30 anos, que seria pedreiro, morreu no local. Segundo testemunhas o imóvel estava passando por uma reforma.

CASA DESABA: uma casa desabou na manhã deste sábado em Campo Grande. Bombeiros estão no local. Segundo testemunhas o imóvel estava passando por uma reforma pic.twitter.com/7qXTm8a2rW — jardimcatarinaemfoco (@jardimcatarina1) February 4, 2023

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Marcelo Castilho se encontra estável, realizando exames de imagem, e permanece em observação clínica. A Defesa Civil informou que a equipe vistoriou o imóvel e foi constatado o colapso total na edificação, que é de uso residencial e estava recebendo reforço estrutural de adaptação para imóvel comercial.

Segundo o órgão, as mudanças feitas não foram suportadas pela estrutura existente e o escoramento, então a ocorrência transformou a edificação em escombros, restando apenas uma parede dos fundos. Os agentes da Defesa Civil não encontraram no local placa de obra ou comprovação da existência de responsável técnico pela sua execução. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação será oficiada para verificar a legalidade dessa obra.