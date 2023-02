Previsão diz que haverá chuva forte nas próximas horas na cidade do Rio - Pedro Ivo

Publicado 07/02/2023 15:26 | Atualizado 07/02/2023 17:48

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município do Rio entrou em estágio de mobilização às 15h desta terça-feira (7), após imagens de radar indicarem chuva de moderada a forte na próxima hora.



Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva que atuam entre as Zonas Norte e Oeste da cidade ganham intensidade podendo ocasionar pancadas de chuva moderada a forte na região, principalmente nas proximidades de Anchieta, Irajá, Madureira e Jacarepaguá.

Outros núcleos que atuam sobre a Baía de Sepetiba e se aproximam da cidade do Rio de Janeiro estão se deslocando em direção à Zona Oeste. A previsão para as próximas horas é que o céu permaneça nublado com pancadas de chuva isoladas até o final da noite, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A previsão se estende até o período da manhã desta quarta-feira (8).

“A convergência de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, associada a uma região de baixa pressão sobre o oceano, deixa o tempo instável ao longo desta terça-feira. Diferente dos últimos dias, já há condições para chover desde o período da manhã. Apesar disso, os maiores acumulados estão previstos para o fim do dia”; destaca a meteorologista do Alerta Rio, Christiane Nascimento.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Ocorrências por causa da chuva

De acordo com o último levantamento do Centro de Operações Rio, divulgado às 17h20, as equipes do COR combatiam 25 bolsões d'água por regiões da Zona Oeste e Norte da cidade