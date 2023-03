A rua do Matoso, na Tijuca, permanece sem luz desde ás 11h - Divulgação

Publicado 02/03/2023 23:00

Rio - Após a explosão de um transformador na manhã desta quinta-feira (02), moradores da Rua do Matoso, na Tijuca, Zona Norte, permanecem sem luz há cerca de 11 horas. Desesperadas, famílias afirmaram que estão entrando em contato com a empresa Light para a resolução do problema, no entanto, nenhuma previsão foi dada para o restabelecimento da energia. Na rua, cerca de 60 moradias foram prejudicadas.

"Tive que levar os meus produtos da geladeira para a casa do meu filho mais velho, para que não estragassem. Estou muito irritado pelo tempo hábil para tentar resolver o problema, muito demorado", revelou o jornaleiro Luiz Alba Monte, de 59 anos.

De acordo com Luiz, por volta das 11h da manhã, um transformador da rua estourou e pegou fogo, danificando diversos cabos de energia da região. Desde a explosão, a luz não retornou e nenhum funcionário da empresa responsável foi até o local, mesmo sendo solicitado.

Procurada, até o momento a empresa Light ainda não se manifestou sobre o ocorrido.