Incidente aconteceu no Leme, na Zona SulPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 02/03/2023 21:43 | Atualizado 02/03/2023 22:33

Rio - Um idosa caiu ao descer de ônibus, na manhã desta quinta-feira (2), no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio. A vítima sofreu apenas alguns arranhões, mas afirmou que bateu com a cabeça no chão. As informações são do portal de notícias 'G1'.

"Saí do Parque União, fui trabalhar lá no Leme. Quando eu ia descer, o motorista saiu com o ônibus no ponto que eu ia saltar", disse a empregada doméstica Regina Oliveira.

Nesta quarta-feira (28), Juliane Campelo da Silva teve morte cerebral após de cair de um ônibus do metrô na Gávea, também na Zona Sul. A Polícia Civil está investigando a queda. No mês de novembro de 2022, duas pessoas também acabaram morrendo ao cair de ônibus com porta aberta.

No caso de Juliane, a Secretaria Municipal de Transportes informou que fará uma fiscalização na frota de ônibus que presta esse serviço ao Metrô e esclarece que ações diárias de fiscalização nas ruas e garagens de ônibus fazem parte da rotina diária da SMTR. "Em casos de irregularidades, são aplicadas multas e os veículos, dependendo do estado, podem ser lacrados", finalizou em nota.