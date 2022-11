Charles da Conceição morreu ao ser lançado para fora do ônibus - Reprodução redes sociais

Publicado 02/11/2022 12:18 | Atualizado 02/11/2022 13:34



Rio- "Estamos sem chão". É assim que Daniel da Conceição, 39 anos, descreve a situação da família após o falecimento de seu irmão Charles da Conceição, 40, que caiu de um ônibus em movimento na Rua Pereira Franco, na Cidade Nova, Região Central do Rio. Relembre o caso aqui.

Segundo o relato de Daniel, o ônibus da linha Troncal 7 vinha lotado e Charles estava encostado na porta de acesso para cadeirantes. Devido a um problema de manutenção, a porta se abriu no momento em que o ônibus fez uma curva e ele foi arremessado para fora do coletivo. Com a queda, teve traumatismo craniano e perda de massa encefálica. Charles ainda foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. Ele trabalhava como auxiliar de manutenção na Volkswagen e se deslocava para o serviço.



Daniel, que é porteiro na empresa ProSegur, foi informado de que o irmão tinha sofrido um acidente grave e se deslocou imediatamente para o hospital. Ao chegar, contudo, já encontrou o irmão sem vida. "É muito triste perder um irmão assim; a família está arrasada, estamos sem chão, a gente não sabe o que fazer", disse.



Charles deixa um filho de três anos, esposa e duas irmãs, além do irmão e do padrasto Felisberto da Trindade. Segundo Felisberto, a vítima já havia comentado em casa que o ônibus só andava cheio, com defeitos e que algum dia iria ocorrer um acidente. "A discussão no ponto final que fica na Central é que se formavam quatro filas para as pessoas entrarem e que não havia fiscalização do número de passageiros. Para que fiscal se ele não coloca ordem?", questionou.



A delegada responsável pelo caso, Maria Aparecida Salgado Mallet, da 6ª DP (Cidade Nova), informou que a Polícia Civil solicitou imagens de segurança à empresa de ônibus e que realizará perícia na composição para averiguar o que ocorreu.





Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Charles.