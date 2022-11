Início da operação, no primeiro semestre de 2023, começará pelo sistema BRT. - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Início da operação, no primeiro semestre de 2023, começará pelo sistema BRT.Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 02/11/2022 16:05

Rio - A Prefeitura do Rio homologou, nesta terça-feira (1º), a concessão da operação do Sistema de Bilhetagem Digital ao consórcio Bilhete Digital, formado pelas empresas RFC Rastreamento de Frotas Ltda e Alto Tijuca Participações Ltda. O consórcio foi o vencedor do processo de licitação ao apresentar a melhor oferta, no valor de R$ 110 milhões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a assinatura do contrato deve ocorrer no prazo máximo de 45 dias e o início da operação, no primeiro semestre de 2023, começando pelo sistema BRT. Nos outros meios de transporte municipais, como VLT, ônibus convencionais e vans, a previsão é que o sistema de bilhetagem digital comece a ser operado em 2024. A concessão será pelo período de 12 anos, podendo ser prorrogado por, no máximo, 12 anos.

A Prefeitura do Rio informou que este novo sistema dará ao município o controle da arrecadação tarifária, permitirá maior transparência financeira, planejamento com dados confiáveis e melhoria dos serviços de transporte.