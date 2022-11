PF prende integrante de organização criminosa - Divulgação

Publicado 02/11/2022 11:05 | Atualizado 02/11/2022 11:06

Rio - Policiais federais prenderam, na noite desta terça-feira (1º), mais um integrante de uma facção criminosa suspeita de roubar bancos com o uso de explosivos. A Operação Dinamite 2 está sendo realizada pela Polícia Federal (PF), com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos da Polícia Civil, e investiga os crimes do grupo cometidos nos últimos quatro meses na Região Metropolitana do Rio.

Os assaltos ocorreram nos dias 9 de junho, 3 de agosto, 1, 2 e 5 de setembro de 2022, em agências bancárias respectivamente na Ilha da Conceição, em Niterói; Paraíso, em São Gonçalo; Vila Isabel, na Zona Norte do Rio; Taquara, Zona Oeste do Rio; e Centro, em São João de Meriti. Os alvos foram agências do Santander, da Caixa Econômica e do Branco do Brasil.

Nessas ocasiões a organização investigada teria praticado crimes de roubo qualificado, atuando na modalidade denominada Novo Cangaço. A investigação apontou que a quadrilha atuou com cerca de 15 homens armados com fuzis, os quais roubaram veículos, fizeram reféns, levaram bens de instituições financeiras, detonaram artefato explosivo, resistiram à prisão, destruíram estruturas de segurança e proteção, bloquearam vias de acesso e dispararam contra policiais militares.



No dia 31 de outubro o grupo estava prestes a desencadear uma nova ação contra instituições bancárias localizadas na região de Angra dos Reis, na Costa Verde, ocasião em que entraram em confronto com fação criminosa rival na comunidade da Lambicada. Na ocasião, segundo a PF, pelo menos oito dos criminosos pertencentes à organização criminosa foram mortos pelos rivais.



A ação coordenada, nesta segunda-feira, pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio da PF no Rio conseguiu a segunda prisão de integrantes desse grupo criminoso. A primeira ocorreu no último dia 27 de setembro, durante a deflagração da Operação Dinamite 1.



Os integrantes do grupo serão indiciados pelos crimes de organização criminosa majorado, roubo quadruplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado, na forma tentada, além de resistência qualificada, o que pode acarretar em condenação de 40 anos de reclusão e multa.