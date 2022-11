Foram apreendidos um rádio transmissor, drogas e um aparelho celular - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/11/2022 18:35 | Atualizado 02/11/2022 18:42

Rio - Policiais militares prenderam três traficantes, na tarde desta quarta-feira (2), na comunidade da Jaqueira, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O grupo tentou fugir do local com a chegada da equipe de militares.

De acordo com a PM, uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento nas proximidades da comunidade quando viu um grupo de três homens correndo, após avistarem a viatura.

Depois de uma perseguição, os agentes conseguiram deter os suspeitos. Com eles foram encontrados um rádio transmissor, drogas e um aparelho celular. Eles foram presos e encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos).