Acidente com caminhão na descida da serra de Petrópolis deixa a via totalmente interditada - Divulgação

Publicado 02/11/2022 13:59 | Atualizado 02/11/2022 14:33

Rio - Um acidente envolvendo um caminhão, na manhã desta quarta-feira, deixou um morto na Serra de Petrópolis, no sentido Rio, km 94, altura de Duque de Caxias. A pista chegou a ficar totalmente interditada no início da manhã e, à tarde, segue parcialmente liberada. A vítima, ainda não identificava, dirigia o veículo, que tombou na via.

Equipes médicas e de assistência mecânica, com reboque pesado, da Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora (Concer), atuam no local para desobstruir a pista.

Por conta da interdição total do trecho, motoristas estavam tendo que o acessar pela contramão da rodovia, que segue com fluxo intenso. Não há retenção no trânsito.