Uma bolsonarista segura uma placa com os dizeres "Intervenção Federal, já. Pelo (sic) nossos filhos, netos, pelo Brasil"Divulgação

Publicado 02/11/2022 10:59 | Atualizado 02/11/2022 12:40

Rio - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam, na manhã desta quarta-feira (2), um ato antidemocrático em frente ao Comando Militar do Leste (CML), no Centro do Rio. Inconformados com o resultado das urnas, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o novo presidente do país, os bolsonaristas pedem intervenção militar e a anulação das eleições presidenciais.



O protesto ocupa a praça em frente ao CML e uma faixa da Avenida Presidente Vargas, principal via da cidade. O ato é acompanhando por agentes da Guarda Municipal e pela Polícia Militar.



Os militantes chegaram ao Palácio Duque de Caxias, sede organizacional das Forças Armadas que abrange Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, por volta das 8h com faixas e cartazes escritos "intervenção militar”, além de bandeiras do Brasil. Aos gritos de "eu autorizo", "Lula ladrão" e entoando hinos militares e religiosos, o grupo protesta sob a chuva fina que cai na cidade.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam, na manhã desta quarta-feira (2), um ato antidemocrático em frente ao Comando Militar do Leste (CML), no Centro do Rio.#ODia



"Temos o artigo 142, mas sabemos que para ele ser colocado em prática precisaria passar pelo Congresso. O outro lado vai acabar com a gente. Não queremos virar Venezuela. Militares nos ajudem. Todo poder emana do povo", disse uma das organizadores do protesto.

Um grupo de bolsonaristas também se concentra na Vila Militar de Deodoro, na Zona Oeste. Também vestidos com as cores da bandeira do Brasil, os manifestantes foram orientados pelos organizadores a falar sobre "resistência civil".



O ato antidemocrático foi convocado um dia após o presidente, derrotado no segundo turno das eleições, no último domingo (30), se manifestar, o que aconteceu somente depois de mais de 44 horas de silêncio. Bolsonaro não contestou a derrota nas urnas para Lula. Porém, dentro do Palácio da Alvorada, residência oficial que terá de deixar até o 31 de dezembro, o presidente, em seu discurso que durou dois minutos e 21 segundos, afirmou que as ruas expõe o "sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral".



Durante a fala, Bolsonaro também afirmou que o país não pode ser tomado pela esquerda "que sempre prejudicou a Nação", além de dizer que sempre respeitou o direito à propriedade privada e que nunca cerceou a democracia e o direito de ir e vir.



Logo após o resultado das urnas ter sido confirmado, militantes bolsonaristas bloquearam rodovias por todo o país, sob a inação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foi necessário o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a ação conjunta de policiais militares e ameaçar de prisão o diretor geral da PRF para que as estradas começassem a ser desobstruídas.

* Com informações de Estadão Conteúdo