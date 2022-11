Viatura da Polícia Civil transitou no meio dos manifestantes com bandeira do Brasil - Reprodução

Publicado 02/11/2022 21:43 | Atualizado 02/11/2022 21:45

Rio - Um policial civil que empunhou uma bandeira do Brasil em uma viatura durante uma manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (2), vai ser investigado. De acordo com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil, o agente vai ser chamado para prestar depoimento e pode ser demitido.

A corregedoria afirmou ainda, em nota, que instaurou uma sindicância para apurar a conduta do agente, que já foi identificado pela corporação. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver a viatura da 24ª DP (Piedade), transitando no meio dos manifestantes com a bandeira que é utilizada como símbolo dos apoiadores do atual presidente.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil reforçou o compromisso da instituição com a Constituição da República, a legislação vigente e o estado democrático de direito.