Transporte de umidade do oceano vai manter o tempo instável na cidade - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 02/11/2022 11:00 | Atualizado 02/11/2022 11:27

Rio - O Rio de Janeiro permanece em estágio de mobilização nesta quarta-feira (2) por conta da chuva que atinge o município. O transporte de umidade do oceano vai manter o tempo instável na cidade e a previsão é de que chova fraco a moderado e que os ventos fiquem moderados a ocasionalmente fortes. O dia terá predomínio de céu encoberto e as temperaturas terão novo declínio, com máxima de 22°C e mínima de 15º C.



De acordo com Sistema Alerta Rio, houve registro de vento moderado nas estações Forte de Copacabana (42,8 Km/h) e Marambaia (51,5 Km/h) na manhã desta quarta-feira, e os maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas ocorreram nas regiões do Alto da Boa Vista (167,2 mm), da Grota Funda (99,0 mm), em Laranjeiras (77,6) e na Rocinha (70,4 mm). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a prefeitura foi acionada para 37 pontos com bolsões d'água, oito quedas de árvores e um alagamento.



No momento, as equipes estão atuando em bolsões da Estrada da Cachamorra, na altura do Super Rede, sentido Avenida Olinda Elis, em Campo Grande; na Linha Vermelha, na altura da Rodovia Presidente Kennedy, no sentido Baixada; e na Avenida Ayrton Senna, na altura do Espaço Hall, no sentido Orla. Os agentes também estão removendo uma árvore que caiu Rua Campos da Paz, na altura da Rua Visconde de Jequitinhonha, no Rio Comprido, e em um alagamento na Rua Vila Aurora, em Curicica. As demais ocorrências já foram finalizadas. Confira ao final.

O alerta de ressaca da Marinha permanece até às 9h do próximo dia 3, com ondas podendo chegar a até três metros de altura. A recomendação é para a população evitar o banho, a navegação e a prática de esportes no mar e não permanecer em mirantes, locais próximos ao mar e não trafegar de bicicleta na orla, caso as ondas estejam atingindo a ciclovia. Os frequentadores das praias devem seguir as orientações do Corpo de Bombeiros e não tentar realizar resgate de vítimas de acidentes marítmos. Nesses casos, é preciso acionar a corporação pelo telefone 193.

De acordo com o Alerta Rio, o céu vai ficar nublado a encoberto nesta quinta-feira (3), com chuva fraca a isolada a qualquer momento. Os termômetros podem registrar máxima de 25º C e mínim de 14º C, e os ventos ficam fracos a moderados. Na sexta-feira (4), haverá chuva fraca isolada durante a madrugada e a máxima prevista é de 27º C, com mínima podendo chegar a 14º C. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado e os ventos fracos a moderados.

Não há previsão de chuva para o fim de semana, mas os cariocas ainda devem permanecer longe das praias. No sábado (5), o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com ventos fracos a moderados. Os termômetros podem marcar máxima de 28º C, mas a mínima prevista é de 13º C. Por fim, no domingo (6), o céu também vai ficar parcialmente nublado a nublado, com ventos fracos a moderados, e as temperaturas podem chegar aos 29º C, com mínima de 15º C.

Ocorrências provocas pelas chuvas

Bolsões d'água em andamento

- Estrada da Cachamorra, altura do Super Rede, sentido Av. Olinda Elis, em Campo Grande;

- Linha Vermelha, na altura da Rodovia Presidente Kennedy, sentido Baixada;

- Av. Ayrton Senna, na altura do Espaço Hall, sentido Orla.

Bolsões d'água finalizados

- Praça Marcos Tamoio, na Lagoa;

- Rua Tonelero, altura da Rua Siqueira Campos, em Copacabana;

- Rua Vinícius de Moraes, altura da Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa;

- Rua do Catete, na altura Rua Silveira Martins, no Catete;

- Rua Afonso Cavalcanti, na altura da Rua Amoroso Lima, na Cidade Nova;

- Rua Jardim Botânico, na altura da Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico;

- Estrada da Ligação, na altura do Outeiro Santo, na Taquara;

- Rua da Reverência, em Curicica;

- Rua da Ventura, na altura da Rua Aurelino Ferreira, em Curicica;

- Rua Carolina Machado, altura do Viaduto Negrão de Lima, em Madureira;

- Rua Carolina Machado, altura da Rua Sanatorio, em Madureira;

- Rua Cruz e Souza, altura da Rua Clarimundo de Melo, em Madureira;

- Rua Carolina Machado, altura do nª 74, em Cascadura;

- Rua Carolina Machado, altura do Viaduto Negrão de Lima, em Madureira;

- Rua Conselheiro Galvão, altura da Rua Turiaçu, em Madureira;

- Rua Rodolfo Portugal, Milward, em Curicica;

- Rua Cândido Bastos, em Cascadura;

- Rua Barão de Mesquita, número 398, na Tijuca;

- Rua Alcobaça, em Ricardo de Albuquerque;

- Rua Goiás, altura do número 1448, em Quintino;

- Rua Carolina Machado, altura do nª 754, em Cascadura;

- Rua Uranos, em Manguinhos;

- Rua do Catete, altura da Rua Silveira Martins, no Catete;

- Avenida Francisco Bicalho, altura da Rodoviária Novo Rio, sentido Avenida Brasil, no Caju;

- Rua Felipe Cardoso, altura da Av. Cesário de Mello, em Santa Cruz;

- Avenida Ministro Edgard Romero, altura da Rua Conselheiro Galvão, em Madureira;

- Avenida Borges de Medeiros, altura do número 2545, sentido Gávea, na Lagoa;

- Estrada da Cachamorra, altura do Super Rede, em Campo Grande;

- Rua Jardim Botânico, na altura do nº 178, no Jardim Botânico;

- Av. Borges de Medeiros, an altura do nº3525, na Lagoa;

- Saída do Túnel Santa Bárbara, sentido Centro;

- Av. Borges de Medeiros, sentido Túnel Rebouças, na altura da Paróquia São José da Lagoa, na Lagoa;

- Mergulhão da Av. Armando Lombardi, sentido Recreio, na Barra da Tijuca;

- Mergulhão da Av. Armando Lombardi, sentido São Conrado, na Barra da Tijuca.

Queda de árvore em andamento

- Rua Campos da Paz, altura Rua Visc. de Jequitinhonha, no Rio Comprido.

Queda de árvore finalizadas

- Rua Sd. Antônio de Souza Filho, altura do número 47, na Pavuna;

- Rua Araxá - Alt. nº 304 - Grajaú;

- Estrada da Ilha, altura do número 3500, em Guaratiba;

- Elevado Paulo de Frontin, altura do Rio Comprido, sentido Lagoa;

- Av. Ayrton Senna, altura do número 600, sentido Linha Amarela, na Barra;

- Rua Marechal Ramn Catilla, na altura do nº198, em Botafogo;

- Av. Nossa Sra. de Fátima, na altura do nº 64, no Centro.

Alagamentos em andamento

- Rua Vila Aurora, em Curicica.