Atos inconstitucionais fizeram com que 10 mil passageiros deixassem de embarcar na Rodoviária do RioArquivo/Agência O DIA

Publicado 02/11/2022 09:33

Rio - As empresas de ônibus retomaram suas operações e voltaram a vender passagens para todos os destinos partindo da Rodoviária do Rio, na manhã desta quarta-feira (2), após dois dias de embarques suspensos, por conta das manifestações dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Caminhoneiros e grupos que não aceitaram o resultado das eleições, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bloquearam rodovias do estado reivindicando que as Forças Armadas promovam uma intervenção militar, o que é proibido pela Constituição Federal.

Os atos inconstitucionais fizeram com que 10 mil passageiros deixassem de embarcar na Rodoviária do Rio na segunda (31) e terça-feira (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as últimas ocupações nas rodovias fluminenses foram registradas por volta de 1h e, desde às 5h, há apenas pontos de concentração de manifestantes na BR-116 e na BR-101. Apesar da normalização das viagens, os horários de partidas estão ocorrendo gradualmente e sob demanda, devido ao feriado do Dia de Finados no meio da semana, e do tempo chuvoso. Nessas épocas, é esperada menor procura.