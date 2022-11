Todas as viagens do Rio em direção a SP, MG, Nordeste e Sul do país continuam suspensas na Rodoviária do Rio nesta terça-feira (1º) - Sandro Vox / Agência O Dia

Todas as viagens do Rio em direção a SP, MG, Nordeste e Sul do país continuam suspensas na Rodoviária do Rio nesta terça-feira (1º)Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 01/11/2022 16:56

Rio - A Rodoviária do Rio informou que devido a protestos na Via Dutra, todas as viagens do Rio em direção a SP, MG, Nordeste e Sul do país continuam suspensas nesta terça-feira (1º). A maior parte das empresas mantém o cancelamento das vendas e a orientação da concessionária é que os viajantes procurem as centrais de atendimento ou sites das viações para remarcar seus bilhetes sem custo. As demais linhas e os serviços do terminal seguem funcionando normalmente.

Desde segunda-feira (31), manifestantes apoiadores de Jair Bolsonaro fecharam diversas vias do Rio de Janeiro como forma de protesto pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidência da República no último domingo (30).

De acordo com a porta-voz da concessionária, Beatriz Lima, nesta segunda-feira (31), 5 mil pessoas foram prejudicadas com os bloqueios feitos pelos manifestantes, o que representou uma queda de 40% no movimento de embarques do terminal carioca. "Hoje (1º) prevíamos 10 mil embarques, mas com a continuidade das paralisações isso não deve se configurar", afirmou.

Confira a lista das empresas com viagens suspensas

- C.Aço: Linhas do interior fluminense suspensas a partir de Resende. Volta Redonda e Barra Mansa operando nesta terça-feira (1º).

- Adamantina: Rio-SP sem previsão

- Petrópolis: Normal

- Teresópolis: Normal

- Costa verde: Viagens suspensas para Angra, Parati, Ilha Grande e Mangaratiba

- 1001 S. Paulo: Sem previsão

- 1001 Região dos Lagos - Normal

- Penha: Rio-SP e Nordeste sem previsão

- Cometa: Rio-SP e Rio-BH sem previsão

- Útil: Rio-SP e RJ-MG sem previsão

- Nordeste: Sem previsão

- União: Apenas Cachoeiro do Itapemirim (ES)

- Rio doce: Normal

- Águia Branca: Rio-SP, Espírito Santo e Nordeste sem previsão

- Gotijo: Vendendo outros destinos, menos São Paulo

O Grupo JCA, responsável pelas empresas Viações Cometa, 1001, Catarinense e Expresso do Sul relatou que está dando o suporte possível para os veículos que estão parados nos bloqueios. Além disso, explicou que os passageiros com bilhetes para datas entre 31/10 e 06/11 podem remarcar suas viagens nas rodoviárias sem a cobrança de taxas ou multas. Apenas o trecho final, sobre remarcações.