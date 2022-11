Suspeito utilizava uma procuração, que lhe dava poderes para retirar o dinheiro, em que a pessoa havia obtido como resultado de um processo legal - Divulgação

Suspeito utilizava uma procuração, que lhe dava poderes para retirar o dinheiro, em que a pessoa havia obtido como resultado de um processo legalDivulgação

Publicado 01/11/2022 17:29

Rio - Agentes da 32ª DP (Taquara) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (1°), um homem que tentava aplicar um golpe de mais de R$ 74 mil em uma agência bancária, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o homem, que não teve sua identidade revelada, tentava obter o dinheiro por meio de uma carta precatória fraudulenta.

Segundo a instituição, o suspeito foi localizado e preso após informações repassadas ao setor de inteligência da unidade, focada em crimes de estelionato. Ainda de acordo com os policiais, a equipe foi informada sobre a suspeita de uma fraude em andamento.

Ao chegarem ao banco, os agentes encontraram o criminoso tentando sacar o dinheiro com um documento em nome de uma mulher que havia se aposentado por invalidez. Ele utilizava uma procuração, que lhe dava poderes para retirar o dinheiro, que a pessoa havia obtido como resultado de um processo legal.

Segundo a equipe, ele portava um documento de identidade falso em nome da mulher. A procuração também não tinha validade. Ele foi conduzido à 32ª DP, onde foi autuado em flagrante por estelionato.