Trens da SuperVia irão funcionar, neste Dia de Finados, de acordo com a grade horária de cada ramal para domingos e feriados - Agência O Dia

Trens da SuperVia irão funcionar, neste Dia de Finados, de acordo com a grade horária de cada ramal para domingos e feriadosAgência O Dia

Publicado 01/11/2022 17:06

Rio – Os trens da SuperVia irão, nesta quarta-feira (2), Dia de Finados, funcionar de acordo com a grade horária de cada ramal para domingos e feriados, com partidas das 4h36 às 21h50. Na quinta e na sexta-feira, a operação seguirá a grade de dias úteis.

Viagens extras serão oferecidas no dia após o jogo entre Flamengo e Corinthians, que tem início às 21h30 no Maracanã, para reforçar o retorno dos torcedores às suas casas. Haverá uma viagem para Japeri, uma para Saracuruna e duas para Santa Cruz, todas com trem partindo da estação Maracanã, localizada próxima ao estádio.