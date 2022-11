Instituto de Geociências da UFRJ, localizado na Ilha do Fundão - Reprodução / Google Street View

Publicado 01/11/2022 16:28

Rio - Os professores e estudantes do curso do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) chegaram na tarde desta terça-feira (1º) no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, localizado na Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio. Após o bloqueio de 18 horas na Rodovia Presidente Dutra, muitos chegaram chorando e foram recebidos pela reitora Denise Pires de Carvalho.

Os 30 alunos, acompanhados de docentes da universidade, estavam em um ônibus e uma van que seguia para um trabalho de campo em Uberaba, no interior de Minas Gerais. O transporte, porém, foi interceptado por caminhoneiros manifestantes na altura do município de Barra Mansa. Com isso, os estudantes tiveram que ir até o hotel mais próximo e, no caminho, sofreram com xingamentos e ameaças







