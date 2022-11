Homem matou irmão a facadas dentro da emergência do Hospital Manoel Carola, em São Francisco de Itabapoana - Divulgação

Publicado 01/11/2022 14:25 | Atualizado 01/11/2022 15:24

Rio - Um homem, identificado apenas pelas iniciais L.G.R., de 38 anos, foi preso após matar o irmão a facadas dentro da emergência do Hospital Municipal Manoel Carola, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, na noite desta segunda-feira (31). A vítima, Rafael Gomes Rodrigues, de 34 anos, se envolveu em uma briga com um outro irmão, identificado como Leandro, dentro de casa, na Rua Amélia Buechem, no mesmo município.



Durante a confusão, os irmãos se agrediram e Rafael esfaqueou Leandro na perna. Diante da briga, um tio dos irmãos chegou na residência e conteve Rafael com um golpe na cabeça. Ambos os irmãos foram levados pelo Resgate Municipal, com apoio de uma equipe da Polícia Militar, ao Hospital Municipal Manoel Carola.

Na sequência, um terceiro irmão, que não estava envolvido na briga, entrou na emergência e pediu para vê-los. Ele, então, se dirigiu até Rafael e o matou a facadas dentro da unidade de saúde. O homem foi preso em flagrante por homicídio e conduzido à 147ª DP (São Francisco de Itabapoana). Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.