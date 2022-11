Empresário carioca Eduardo Maia morre em acidente de lancha em Vila Velha, no Espírito Santo - Reprodução/Redes sociais

Empresário carioca Eduardo Maia morre em acidente de lancha em Vila Velha, no Espírito SantoReprodução/Redes sociais

Publicado 01/11/2022 21:05

Rio - O empresário carioca Eduardo Maia, popularmente conhecido na área náutica do Rio de Janeiro como Dudu Ninja, morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente de lancha, na tarde desta terça-feira (1º), em São Torquato, Vila Velha, no Espírito Santo. A vítima era técnico em mecânica e dono de oficina de conserto de barcos no Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, a embarcação teria colidido contra um pilar da Ponte Florentino Avidos, também conhecido como ''Cinco Pontes''.

fotogaleria

Os outros três feridos não tiveram a identidade divulgada e foram socorridos pelo Samu a um hospital da localidade. Não há informação do estado de saúde deles. A perícia foi realizada no local e a Polícia Civil do Espírito Santo investiga o acidente. Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) também será instaurado para investigar a motivação da colisão.

Nas redes sociais, um amigo do empresário publicou uma nota confirmando o falecimento de Dudu. "Pessoal, venho comunicar o falecimento de um amigo próximo de muita gente da náutica. Dudu Ninja, mecânico da PH Marine da Mercury. Tenhamos cada dia mais atenção com nossas embarcações e que Deus conforte os amigos e familiares de Dudu.

No perfil da empresa onde Eduardo era mecânico, a vítima havia publicado um vídeo navegando momentos antes do acidente. Ainda nas redes sociais, outros colegas do empresário se despediram dele: "Descanse em paz, meu camarada"; "Vai deixar saudades irmão, que Deus conforte o coração de todos que o amava"; "Não estou acreditando que isso aconteceu, vai deixar saudades".

Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro de Eduardo Maia.