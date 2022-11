Vinicius Batista Serra está preso desde fevereiro de 2019 - Reprodução da Internet

Vinicius Batista Serra está preso desde fevereiro de 2019Reprodução da Internet

Publicado 01/11/2022 19:41 | Atualizado 01/11/2022 20:54

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) revogou, nesta segunda-feira (31), a prisão do lutador Vinícius Batista Serra, preso desde fevereiro de 2019 por ter espancado a paisagista Elaine Caparróz durante quatro horas no primeiro encontro dos dois.

O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal, atendeu a um pedido de habeas corpus feito pela defesa do lutador, que responde por tentativa de homicídio qualificado e crime contra a vida. De acordo com a decisão, Vinícius estaria sofrendo "constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na entrega da tutela jurisdicional pelo juízo da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro".

Em um primeiro momento, o réu foi diagnosticado com insanidade, portador de Parassonia e ansiedade por peritos oficiais do Estado. O juiz, porém, pediu a indicação de um segundo perito para revisar o laudo.

"Todavia, 'mais de um ano após ser intimado da decisão para indicar um segundo perito, o 'perito do juiz’ simplesmente ignora a ordem', circunstância essa que levou o juízo a quo a buscar outra solução", informa o juiz em sua decisão.

O caso aconteceu no apartamento da vítima, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com Elaine, os dois estavam bebendo vinho, mas, em pouco tempo, ela começou a se sentir alterada eque acordou horas depois com Vinícius a agredindo. Elaine levou mais de 40 pontos na boca e teve diversos hematomas provocados por chutes e socos.