Mural de mensagens com tags especiais ficará à disposição de quem desejar homenagear seus entes queridosDivulgação

Publicado 01/11/2022 18:52

O horário de visitação é das 7h às 18h.

Cemitério da Penitência

Os participantes do grupo 'A Vida Não Para', campanha de apoio a pessoas enlutadas, mantida pelo Cemitério da Penitência, vão comandar a soltura de balões brancos e a equipe de cerimonialistas vai distribuir rosas de várias cores para o público, logo após a segunda missa.

Durante todo o dia, violinistas vão fazer intervenções em diversas partes do local, como em jazigos tradicionais, verticais e parque).Além disso, um caricaturista irá desenhar a imagem do visitante e do seu ente falecido, lado a lado. A ação faz parte do projeto 'Encontros (Im)Possíveis'. O interessado deve levar uma foto do homenageado para servir de modelo ao artista. O desenho será produzido e entregue no ato. Para participar da promoção, que é gratuita, é preciso se inscrever no link https://bit.ly/encontros-impossiveis . A estimativa é que cerca de 20 mil pessoas estejam presentes ao longo do dia no cemitério.No cemitério São João Batista, localizado em Botafogo, onde estão enterrados grandes ícones da cultura nacional como Carmem Miranda e Cazuza, a programação começa às 6h30 e vai até as 19h, com várias missas ao longo do dia. Flautistas, saxofonistas e violinistas farão apresentações. Haverá espaço para as diversas religiões realizarem suas orações e homenagens. Além disso, equipes de apoio do grupo "Posso Ajudar" estarão disponíveis ao longo do dia para guiar os os presentes.No Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, está prevista a realização de uma grande ceia de confraternização no período da manhã. O evento ocorrerá em uma mesa de 50 metros e será inspirado na Santa Ceia, tendo como tema a fraternidade como principal aprendizado da pandemia. Ao final, às 11h30, Dom Orani Tempesta celebrará uma missa com o tema. Às 16h30, o padre Roberto celebra mais uma missa.Já no cemitério Jardim da Saudade de Paciência recebe o concerto "Música no Parque” às 10h, com a presença de músicos do Theatro Municipal. Às 11h, está previsto um ato interreligioso com uma missa católica e um culto evangélico.A ideia para a celebração deste ano nos cemitérios Jardim da Saudade é trocar o distanciamento que marcou os últimos anos por conta da pandemia pela celebração do convívio humano baseado na comunhão e na solidariedade. O tema da confraternização estará no centro das celebrações simbolizando a convivência fraterna entre os seres humanos nas homenagens a seus entes queridos.No Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, há missas às 8h, 10h e 16h e apresentações de saxofonista ao longo do horário de visitação, que será das 8h às 17h.Já os cemitérios de Austin, Engenheiro Pedreira, Japeri, Marapicu, Mesquita, Iguaçu Velho e Jaceruba estarão abertos para visitas a partir das 8h, com encerramento às 17h. No Cemitério de Austin, a missa começa às 8h. Nos demais, as celebrações vão acontecer ao longo do dia.