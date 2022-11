Dois homens assaltam apartamento em Copacabana, na Zona Sul, escalando andaime de obras do prédio - Reprodução

Publicado 01/11/2022 22:18

Rio – Câmeras de segurança flagraram dois homens assaltando um apartamento em Copacabana usando um andaime de obras instalado do lado de fora do prédio, às 3h10 da madrugada desta terça-feira (1º).

Nos registros é possível ver os dois suspeitos forçando o portão eletrônico de entrada do prédio e, em seguida, subindo pelo andaime montado encostado na parede. O primeiro desce oito minutos depois com um computador na mão. Depois, o comparsa desce e pega das mãos do outro homem uma mala de viagem, uma televisão e mais um computador, além de garrafas de bebida alcoólica.

Após deixarem os objetos no chão, sobem novamente ao apartamento do primeiro andar, onde permanecem por cerca de dez minutos. No fim, eles descem com mais duas sacolas. Ainda da fuga, cobrem o rosto com a camisa para não serem identificados pelas câmeras de segurança. O assalto dura, no total, 30 minutos.



O delegado da 13ª DP (Ipanema) Felipe Santoro da Silva, responsável pelo caso, informou que um dos suspeitos já foi identificado. A polícia prossegue nas investigações para tentar identificar o segundo suspeito e localizá-los.