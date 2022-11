Carvoaria clandestina operava no bairro Parque Capivari, em Duque de Caxias - Policiais-fecham-carvoaria-clandestina-em-Duque-de-Caxias

Publicado 01/11/2022 19:57 | Atualizado 01/11/2022 20:52

Rio – Policiais da 1ª UPAm (Pedra Branca) fecharam, nesta terça feira (1º), uma carvoaria clandestina no bairro Parque Capivari, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os agentes do Comando de Polícia Ambiental souberam do local por meio de uma denúncia anônima. Foi realizada a apreensão de uma motocicleta, ferramentas e materiais usados na produção do carvão. Não houve prisão. A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elíseos).