Contra o acusado foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável - Divulgação

Publicado 01/11/2022 20:44 | Atualizado 01/11/2022 20:50

Rio - Agentes da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, nesta terça-feira (1°) um homem de 35 anos acusado de abusar sexualmente da própria filha, que tinha 11 anos à época. Contra o acusado, que não teve a identidade revelada, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as informações do Setor de Inteligência da instituição, o caso aconteceu em março de 2021, quando o autor teria abusado de sua filha enquanto ambos assistiam a um filme juntos em casa. Segundo relatos da vítima, ele chegou a ameaçá-la dizendo que a mataria, caso ela contasse para alguém sobre os abusos.

Ainda segundo a Polícia Civil, após o crime, a menor passou a apresentar comportamento suicida e agressivo. A família descobriu o caso em janeiro deste ano, quando a jovem fugiu de casa e, ao ser encontrada por familiares, acabou revelando os abusos sexuais praticados pelo pai.

Ao tomar conhecimento dos crimes, a mãe da vítima questionou o marido que, como forma de retaliação, bateu na filha com um capacete. A agressão causou uma fratura em um dos dedos da vítima, que tentou se defender. O homem também ameaçou colocar fogo na casa e disse que, se fosse preso, mandaria matá-las.