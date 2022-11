Caso ocorreu na Rua Antônio da Silva Chavão, no município de Quissamã - Reprodução

Publicado 01/11/2022 18:27 | Atualizado 01/11/2022 20:57

Rio – Agentes da operação Itaboraí Presente resgataram um cachorro que ficou preso em um bueiro no bairro de Quissamã, no Norte Fluminense, na tarde desta segunda-feira (31). O caso ocorreu na Rua Antônio da Silva Chavão.

De acordo com a corporação, policiais realizavam patrulhamento de rotina na região, quando se depararam com o cachorro. Para retirá-lo do bueiro, que possuía muitas vigas, um dos agentes precisou retirar uma tampa de concreto para conseguir tirá-lo.Segundo a polícia, o animal já é conhecido pela população local e foi retirado sem ferimentos.