A mãe de Lorenzo, ainda abalada, veste uma camisa com a imagem do filho e pede por Justiça em protestoPedro Medeiros/Agência O DIA

Publicado 01/11/2022 18:06

Rio – Uma reunião marcada para esta terça-feira (1º), entre a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a família do adolescente Lorenzo Dias Palhinhas, 14 anos, morto no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, no último dia 27, foi adiada pois a mãe do menino, Celline Dias, não estava se sentindo bem.

Mais cedo, em um novo protesto realizado por familiares em frente à 39ª DP (Pavuna) , Celline desabafou que tem sofrido mais por ter também que comprovar que o filho era inocente: "Além de eu estar sofrendo com a morte do meu filho, eu tenho que está sofrendo todo dia pra provar que ele é inocente e é isso que me dói mais, porque se ele fosse envolvido eu ia falar que era consequência da vida que ele escolheu, mas meu filho não era. Está sendo muito difícil", lamentou.





"Não sei como seguir a vida. Eu não sei o que vou fazer porque ainda tenho que ter forças, tenho uma criança de três anos que está com febre, porque ele está sentindo saudade do irmão. Ele acorda falando que a polícia matou o Lorenzo e eu tenho que falar que o irmão dele virou uma estrela (...) então está sendo muito difícil, ainda mais porque só morávamos nós três. E eu fico mais indignada porque eles viram que fizeram besteira e querem colocar a culpa no meu filho, tanto que não era nem para eles terem ido lá. a operação era só na Vila Kennedy", afirmou.



O ato desta terça-feira (1º) foi realizado para tentar provar a inocência do adolescente que morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . A ação tinha sido realizada para localizar os suspeitos da morte do agente da Polícia Rodoviária Federal, Bruno Vanzan Nunes, de 41 anos, em uma tentativa de assalto na Transolímpica, próximo à Vila Militar, na Zona Oeste.

Segundo a PRF, os agentes conseguiram "neutralizar" Lorenzo, que havia atirado junto com outros criminosos contra a viatura dos agentes ao entrarem na região.

O órgão alega que o jovem era integrante do tráfico de drogas e teria trocado tiros com os agentes, mas a família contesta a versão e afirma que o menino, mesmo tão jovem, trabalhava como entregador.

Celline, mãe de Lorenzo, afirmou que o adolescente estava na garupa de um colega com a mochila de entregador quando foi atingido por um tiro na cabeça enquanto estava de costas.

"No dia que tudo aconteceu, a menina para quem ele trabalha me ligou, ela falou que ele tinha sido baleado, eu peguei a moto e subi a rua, quando cheguei meu filho estava estirado no chão. Ele ficou muito tempo lá, porque tínhamos que esperar a perícia, que não aconteceu, depois choveu, a hora foi passando e eles (os policiais) queriam levar o corpo dele, mas eu não deixei porque fiquei com medo, porque já estavam falando que meu filho era bandido, e se eles levassem podiam fazer alguma coisa pra incriminar ele, ai eu não deixei. A gente teve apoio do vereador Luiz Vieira (PL) que conseguiu um carro e a gente mesmo arrumou o corpo e levou para o Hospital Carlos Chagas", relatou.





. Debaixo de chuva, os condutores carregaram bolas brancas e buzinaram para chamar atenção. Além disso, familiares e amigos também carregaram cartazes com frases como "Justiça", "Que era pra proteger vem pra matar", "Contra genocídio da juventude" e "Lorenzo era só uma criança".



"Quando ele foi baleado, antes de falecer, ele falou para o amigo dele correr para não ser morto e me avisar que ele tinha sido baleado. Mas quando eu cheguei não deu mais tempo. E eles não foram socorrer meu filho, só apareceram lá quando teve manifestação. Eu estava com meu filho de três anos quando soube e ele acabou vendo (...) agora ele fala: Mãe, a polícia matou o Lorenzo", complementou. O protesto desta terça-feira (1º) foi marcado por uma motociata formada por mototaxistas . Debaixo de chuva, os condutores carregaram bolas brancas e buzinaram para chamar atenção. Além disso, familiares e amigos também carregaram cartazes com frases como "Justiça", "Que era pra proteger vem pra matar", "Contra genocídio da juventude" e "Lorenzo era só uma criança".