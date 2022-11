Faça login para continuar E-mail mudar Senha Esqueceu sua senha? Ou use sua rede social Entrar com Google Nao possui conta? Cadastre-se f="https://odia.ig.com.br/autores/?autor=o-dia" title="Mais artigos de O Dia" target="_self"> O Dia redacao@odia.com.br f="https://odia.ig.com.br/autores/?autor=o-dia" title="Mais artigos de O Dia" target="_self">

Publicado 01/11/2022 16:35

Rio - Um homem, identificado como Bruno Esteves de Mello, de 39 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após serem baleadas em uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (1º) em Manguinhos, Zona Norte do Rio. Segundo a Civil, o morto seria um suspeito, mas moradores afirmam que Bruno era professor de artes marciais na comunidade.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizavam uma ação para repressão de roubo e transbordo de cargas, quando viram um grupo ao redor de mercadorias na rua Leopoldo Bulhões.

Ainda segundo a Civil, os agentes tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos fugiram. Na ocasião, foram ouvidos disparos de arma de fogo. Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais foram acionados para o local em busca de apoiar as equipes da DRFC.

Ao entrar na região, houve um intenso confronto. Nas redes sociais, moradores divulgaram vídeos de um blindado passando pelo local. O Instituto Fogo Cruzado registrou tiros na região por volta de 12h.

Questionada sobre a morte, a Civil respondeu que Bruno Esteves de Mello tinha anotações criminais por porte/posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou uma perícia no local.

A Polícia completou que outro homem baleado fugiu e uma mulher, que também ficou ferida por disparo de arma de fogo, foi socorrida ao Hospital Geral de Bonsucesso. A Civil não disse a identificação da vítima. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A deputada estadual Dani Monteiro (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), informou que está acompanhando o caso e criticou as manifestações que vem acontecendo no Rio desde esta segunda-feira (31).

"Enquanto baderneiros tentam a todo custo deslegitimar o resultado das urnas, o Rio de Janeiro segue sofrendo com a política de morte. A comunidade de manguinhos está nesse momento sob incursão policial com óbitos, quais vidas essa gente de bem defende? #VidasNegrasImportam", postou em uma rede social.



Unidades fechadas

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro de Atenção Psicossocial Carlos Augusto Magal (CAPS) e a Clínica da Família Victor Valla, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e interromperam o funcionamento nesta terça-feira (1º).

Uma unidade escolar da Secretaria Municipal de Educação na região de Manguinhos prestou atendimento remoto. Nas demais localidades, o atendimento presencial seguiu normalmente, sem alteração. Também procurada, a SuperVia destacou que não houve interferência na circulação dos trens.