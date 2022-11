Agentes da PRF tentam afastar manifestantes com gás lacrimogênio na BR-116, altura de Barra Mansa - Divulgação/PRF

Agentes da PRF tentam afastar manifestantes com gás lacrimogênio na BR-116, altura de Barra MansaDivulgação/PRF

Publicado 01/11/2022 17:41

Rio - Dois homens foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa), na tarde desta terça-feira (1º), por desobediência e resistência após persistirem na tentativa de bloqueio das pistas da BR-116, na altura do Posto Flumidiesel, em Barra Mansa. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para conter os cerca de 120 manifestantes.

Devido à tensão das manifestações, policiais fizeram uso de gás de lacrimogênio contra os caminhoneiros. Veja o vídeo:

Agentes da PRF tentam conter manifestantes bolsonaristas com bombas de efeito moral na BR 116, na altura do Posto Flumidiesel, em Barra Mansa.#ODia



Às 16h, a PRF informou que o Km 276 foi liberado completamente. Anteriormente, apenas o tráfego de veículos de passeio e ônibus com idosos, crianças e portadores de necessidades especiais estavam autorizados a passar.

Motivação das manifestações

Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) continuam, pelo segundo dia, com os protestos nas estradas do Rio de Janeiro. Os manifestantes não aceitaram o resultado das eleições que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reivindicam que as Forças Armadas promovam uma intervenção militar, o que é proibido pela Constituição Federal. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar atuam em diversos pontos de bloqueio no estado, para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres.