Leonardo teve show adiado após bloqueio de vias organizado por caminhoneiros bolsonaristas - Divulgação

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) criou um grupo de apoio, nesta terça-feira (1º), com 14 procuradores que irão auxiliar na apuração dos bloqueios em rodovias federais no Rio. Chamada de Grupo de Apoio Institucional, a equipe é formada por membros da Procuradoria da República que atuam no estado. A criação foi autorizada pelo procurador-chefe da unidade do MPF no Rio, Sérgio Pinel.

Os bloqueios nas rodovias acontecem desde a madrugada desta segunda-feira (31), poucas horas após o resultado da eleição decretar a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A insatisfação com o apurado nas urnas é uma das motivações dos grupos de manifestantes, que incluem organizações formadas por caminhoneiros.

Segundo a Pinei, o grupo irá auxiliar a atuação das autoridades na seara cível, criminal e de controle externo da atividade policial, nas demandas relacionadas ao fechamento das rodovias federais.

"A criação do grupo visa reforçar a atuação do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro para promover as medidas necessárias em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao Estado de Direito, às instituições democráticas e à ordem social", destaca Sérgio Pinel.



De acordo com o MPF, fazem parte da lista os procuradores da República Carmen Sant Anna, Eduardo Santos de Oliveira Benones, Jaime Mitropoulos, Julio Jose Araujo Junior e Aline Mancino da Luz Caixeta.