Publicado 01/11/2022 17:34

Rio - Um homem, considerado foragido da Justiça com mais de 30 anotações criminais, foi preso nesta sexta-feira (31) no bairro do Rocha, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o acusado fazia parte, na década de 2000, de uma quadrilha de assaltantes que praticava a modalidade de roubo conhecida como “saidinha de banco”. Ele ainda possui uma condenação por tentativa de homicídio contra um policial militar, de acordo com os investigadores.



O criminoso foi localizado a partir de informações do setor de inteligência da 20ª DP (Vila Isabel). Contra o homem, que não teve a identidade revelada, havia mandados de prisão por tentativa de homicídio, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e resistência.