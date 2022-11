Daniella Marques, presidente da Caixa, será homenageada com Medalha Tiradentes - reprodução

Publicado 01/11/2022 17:51 | Atualizado 01/11/2022 19:30

Rio - A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, receberá a Medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A proposta feita pelo deputado e vice-governador eleito Thiago Pampolha (União Brasil) foi aprovada em sessão desta terça-feira (1º).

A homenagem é a maior honraria do legislativo fluminense. Na justificativa, Pampolha citou o currículo da economista e elogiou sua competência. "Cidadã fluminense da cidade de Barra Mansa, a Daniella é motivo de orgulho para o estado. É a primeira mulher da história a ocupar a presidência do terceiro maior banco do país, onde tem feito uma gestão eficiente e acolhedora para as mulheres."

Administradora formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) com MBA em Finanças pelo Ibmec, Daniella é presidente da Caixa desde julho de 2022. Ela passou a integrar o Governo Federal em 2019 quando foi nomeada como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia.

Entre fevereiro e junho deste ano, começou a atuar na Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Em seguida, assumiu a presidência da Caixa. Além de promover mudanças na estrutura corporativa, Daniella criou um programa de combate ao assédio e de estímulo ao empreendedorismo feminino.