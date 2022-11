Criminoso foi conduzido para a 5ª DP e permaneceu preso - Reprodução/ Google Maps

Criminoso foi conduzido para a 5ª DP e permaneceu presoReprodução/ Google Maps

Publicado 01/11/2022 18:01

Rio - Agentes do Lapa Presente prenderam, no último domingo (30), um homem com um mandado de prisão em aberto por feminicídio, na Praça Cardeal Câmara, no Centro do Rio de Janeiro. Ele foi conduzido para a 5ª DP (Mém de Sá) e permaneceu preso.

De acordo com a corporação, a equipe estava em patrulhamento quando o rapaz demonstrou nervosismo e, ao ver os policiais, atravessou a rua e mudou de calçada. Após abordagem, foi constatado pelo Núcleo de Inteligência um mandado em aberto por feminicídio, expedido em 02 de agosto de 2022 pela 4° Vara Criminal de Nova Iguaçu.