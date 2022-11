Campanha de vacinação antirrábica será concluída neste sábado (5) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 02/11/2022 11:40 | Atualizado 02/11/2022 11:47

Rio - A campanha de vacinação antirrábica chega a sua última etapa neste sábado (5). Os bairros contemplados serão Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz e Sepetiba, com cerca de 80 postos de vacinação funcionando das 9h às 17h. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio).

A campanha iniciou em agosto e ocorreu de forma escalonada por bairros, divididos em cinco grupos para alcançar todas as regiões da cidade. O município encerra a campanha de vacinação antirrábica com resultados positivos. Nas etapas anteriores, foram vacinados mais de 400 mil animais, entre cães e gatos. A expectativa do IVISA-Rio para este último dia é bater a meta de 470 mil animais vacinados em 2021.

"Estamos concluindo a campanha com resultados positivos e ficamos felizes de ver a adesão dos cariocas, protegendo seus animais e também ajudando a proteger a população do Rio de Janeiro. Nesta última etapa, estaremos em bairros populosos para ampliar ainda mais a cobertura vacinal, que é a nossa meta. Não há melhor forma de prevenção contra a raiva do que a vacina", disse a presidente do IVISA-Rio, Aline Borges.

A adesão em massa da população à vacinação antirrábica ajuda a prevenir e manter o controle da raiva, que não é notificada para cães e gatos no município há 27 anos e, em humanos, há 36 anos. A antirrábica deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle. Vale lembrar que poderão ser imunizados cães e gatos a partir de três meses de idade e adultos saudáveis.

Os cariocas que perderam algum dia da campanha podem levar os seus animais para vacinar no Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, Zona Norte do Rio, ou no Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho, em Santa Cruz, na Zona Oeste. As unidades oferecem a vacina gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.