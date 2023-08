No LP, aliás, colei a frase retirada de um bloquinho: "A vida acontece nos detalhes". - Arte: Kiko

Publicado 06/08/2023 09:00

Já passava das 22h de um dia de semana e a luz suave, de um tom amarelo, incidia sobre a mesa de trabalho de uma forma poética. Encontrei essa lâmpada outro dia, em uma loja perto de casa, quando o meu pai me pediu para comprar outras cinco, todas brancas. Inclusive, na hora de efetuar o pagamento, achei muito gentil o gesto do senhor atrás do balcão ao apontar para uma garrafa térmica e me oferecer: "Aceita um cafezinho?" De volta para casa, coloquei a tal lâmpada na luminária azul que herdei do meu irmão.



Deixei a luz virada para um porta-retrato com uma foto em que apareço com 20 e poucos anos. Adoro ver essa imagem porque ainda há muito daquela época em mim. Vira e mexe, eu e a Ana do passado nos olhamos, com a cumplicidade típica da nossa intimidade. Às vezes, é difícil manter essa relação, mas ouso dizer que somos nossas melhores amigas — eu e as minhas versões anteriores.



Pela minha perspectiva, o meu cantinho estava organizado. Talvez, aleatoriamente arrumado. À minha direita, um pote de cola aguardava para ser aberto. Deixei ali porque queria fixar um palito de churrasco atrás de uma flor de papel que havia desenhado outro dia. Não é igual às que eu fazia quando era criança. A de agora tem texturas e ranhuras, todas irregulares. Diria que é mais abstrata e foi cortada com um estilete sem obedecer padrões. Meu namorado, artista por natureza e formação, me passou esse ensinamento e eu me encantei ao perceber que os traços não precisam ser iguais para que a beleza floresça. Assim como acontece com todos nós.



Na minha frente, dentro do porta-lápis que ganhei da minha professora de pilates, duas placas se misturam. "Cada fase da sua vida vai demandar um novo você" é a mensagem de uma delas, em sintonia com a forma como eu e a Ana jovenzinha nos olhamos de vez em quando.



O porta-copos comprado em um passeio com a minha irmã também fazia parte da decoração. Encontramos esse mimo em uma feirinha na Urca que descobrimos por acaso, na véspera do Dia das Mães. Na mesa de trabalho ainda havia um caderno de capa colorida e um disco de vinil, presentes de duas amigas. No LP, aliás, colei a frase retirada de um bloquinho: "A vida acontece nos detalhes". E é exatamente assim que encaro a nossa trajetória: feita de delicadezas, que se tornam enormes através das pessoas. Não é à toa que, em cada miudeza aqui narrada, mora a lembrança de alguém.