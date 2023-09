Moradores da Zona Sul registram região sem luz - Reprodução

Moradores da Zona Sul registram região sem luzReprodução

Publicado 23/09/2023 18:30 | Atualizado 23/09/2023 18:55

Rio - Diversos bairros das zonas Sul e Norte do Rio foram afetados por uma queda no fornecimento de energia na tarde deste sábado (23). Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí (Zona Norte), Botafogo, Leme, Copacabana e proximidades da Zona Sul ficaram sem energia por aproximadamente 50 minutos.

Segundo a Light, uma ocorrência na rede de Furnas, que atua na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, causou a queda para trechos de bairros da Zona Sul e Grande Tijuca. A empresa precisou aguardar orientação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para iniciar as manobras de recomposição da rede elétrica.

Ainda de acordo com a empresa, a energia já foi restabelecida e os clientes ficaram cerca de 25 minutos sem energia. No entanto, moradores relataram que a falta de luz que teve início por volta das 17h e durou cerca de 40 minutos a 1 hora.