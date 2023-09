Natasha permanece internada em estado grave - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/09/2023 10:55 | Atualizado 24/09/2023 11:18

Rio - Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque, torturada e queimada pelo ex-namorado de sua irmã em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, segue internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, com quadro de saúde considerado grave. A mulher estava com aspelo pai de uma delas na sexta-feira (22).

Natasha é tia de Luiza Fernanda da Silva Miranda, de 5 anos, e mãe de Ana Beatriz da Silva Albuquerque, de 4. Na ocasião do crime, ela havia levado sua sobrinha para ver o pai, na companhia de sua filha. Ao chegarem no local, Davi Souza Miranda amarrou Natasha e a torturou. Depois, deu marteladas nas duas meninas. Por fim, ele ateou fogo na casa e fugiu em um carro.

A mulher conseguiu se soltar e levou as crianças até o portão, quando foi socorrida por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Luiza e Natasha foram encaminhadas ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. No entanto, a menina morreu ao dar entrada na unidade. Já Ana Beatriz foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde já chegou sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, Davi dirigiu do local do crime até cair com o carro na linha férrea na altura da Mangueira, na Zona Norte da cidade. Moradores da região foram ao local do acidente e viram um celular tocando no meio do mato. Uma pessoa que atendeu foi informada de que Davi havia acabado de matar duas crianças e então a polícia foi acionada. Davi fugiu a pé do local do acidente ena Rua Conde de Bonfim, em frente ao Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte.