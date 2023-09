Luiza Fernanda e Ana Beatriz foram mortas com golpes de martelo e tiveram seus corpos queimados - Arquivo Pessoal

Luiza Fernanda e Ana Beatriz foram mortas com golpes de martelo e tiveram seus corpos queimadosArquivo Pessoal

Publicado 23/09/2023 11:33 | Atualizado 23/09/2023 16:09

Rio - Duas crianças foram mortas com golpes de martelo e tiveram seus corpos queimados na noite desta sexta-feira (22) em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, pelo pai de uma delas. A mulher que acompanhava as meninas foi torturada e também queimada pelo suspeito. A Polícia Civil faz buscas para encontrar o homem.

As duas, identificadas como Luiza Fernanda da Silva Miranda, de 5 anos, e Ana Beatriz da Silva Albuquerque, de 4 anos, eram primas. O suspeito era pai de Luiza e estava separado da mãe da menina havia um mês.

Na ocasião do crime, a tia da criança, Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque, mãe da segunda vítima, havia levado sua sobrinha para ver o pai, na companhia de sua filha.

Ao chegarem no local, o suspeito amarrou Natasha e a torturou. Depois, deu marteladas nas duas meninas. Por fim, ele ateou fogo na casa e fugiu em um carro.

Natasha conseguiu se soltar e levou os corpos das crianças até o portão, quando foi socorrida por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

Luiza e Natasha foram socorridas para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. A menina morreu ao dar entrada na unidade. Já a mulher, segundo a direção do hospital, neste sábado (23), tem estado de saúde grave, com queimaduras por todo o corpo.

Já Ana Beatriz foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde já chegou sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e diligências estão em andamento para localizar o autor do crime.