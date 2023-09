Familiares e amigos se emocionaram durante o enterro de Paola Vitoria da Conceição - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 23/09/2023 15:49

Rio - A técnica agrícola Paola Vitoria da Conceição, de 23 anos, foi enterrada na tarde deste sábado (23), no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense. Emocionados, cerca de 50 amigos e familiares compareceram à cerimônia e rezaram durante o sepultamento.

Paola, que estava prestes a se formar em Direito, foi encontrada morta com os pés amarrados e hematomas dentro do Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na quinta-feira. Ela estava desaparecida desde a noite anterior, quando teria saído com a irmã de 14 anos.