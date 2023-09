A bicicleta foi rastreada através do GPS - Divulgação

Publicado 23/09/2023 19:20 | Atualizado 23/09/2023 19:25

Rio - A Polícia Militar apreendeu seis bicicletas furtadas avaliadas em mais de R$ 40 mil que estavam sendo comercializadas em uma loja na Rua Tonelero, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.



De acordo com a corporação, agentes do 19° BPM (Copacabana) foram acionados após um dos proprietários informar a localização de sua bicicleta roubada por meio do dispositivo de GPS.



Na loja, que funcionava em uma galeria, os militares encontraram a bicicleta que estava sendo rastreada e tiveram a atenção voltada para outras 5 de elevado valor de mercado, de procedência duvidosa que estavam no interior do estabelecimento.