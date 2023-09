Jean Pereira Alves foi preso na manhã deste sábado (23), em Niterói - Divulgação

Publicado 23/09/2023 18:14

Agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam, na manhã deste sábado (23), Jean Pereira Alves, de 31 anos, acusado de homicídio e ocultação de cadáver. Ele foi preso em casa, na Rua Silvino Pinto, no bairro do Sapê, em Niterói.

Os policiais chegaram até o acusado após informações de que o acusado do homicídio, ocorrido em 2014, estava andando no bairro como uma motocicleta. Na sexta (22), os agentes conseguiram identificar a casa onde o veículo estava estacionado.

O homem foi levado para a 76°DP (Niterói). Ele também responde a processos por tráfico e roubos e já foi condenado por roubo, na Vara Criminal de Niterói.