Praias do Rio de Janeiro e de Niterói apresentam bons índices de balneabilidadeDivulgação

Publicado 23/09/2023 17:05

De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) todas as praias do Rio e de Niterói estão próprias para banho, um fato inédito até então. A novidade apontada no boletim de balneabilidade do instituto, divulgado nesta sexta (22), pode ser associada à falta de chuva nos últimos dias e às recentes obras de saneamento no estado.



Segundo as diretrizes das análises de balneabilidade do instituto, para se tornar própria para o banho uma praia precisa ter no máximo 1.000 NMP (Número Mais Provável) de coliformes termotolerantes a cada 100 ml em pelo menos 4 das cinco últimas coletas. Como resultado das políticas atuais do estado, a Praia de Botafogo passou de cerca de 16.000 para 790 NMP a cada 100 ml em um dos pontos monitorados em 2022.



O órgão ambiental realiza o monitoramento da balneabilidade em 291 pontos no estado do Rio de Janeiro. Na Região Metropolitana, a periodicidade de coleta de material é de duas vezes por semana. Após o envio do material para o laboratório, os dados são analisados e publicados no portal do Inea por meio dos boletins de balneabilidade.

"Este cenário é histórico para o Estado do Rio de Janeiro como um todo, pois atesta que estamos no caminho certo para maior qualidade de vida da população fluminense. Temos avançado de forma promissora na temática do saneamento ambiental e o último boletim do Inea é um reflexo deste trabalho", disseThiago Pampolha, vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.