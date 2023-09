Da próxima segunda-feira (16) até o dia 16 de fevereiro, a Avenida Brasil sofrerá interdições entre Benfica e o Caju - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 23/09/2023 14:29

Rio - Com o encerramento da Semana Nacional do Trânsito, a comissão permanente de Segurança Viária apresentará, na segunda-feira (25), um plano de ações com objetivo de reduzir pela metade as mortes e lesões graves no trânsito até 2023. Para reforçar que este é um problema de saúde pública, o Plano de Segurança Viária do Rio (PSV-Rio) foi desenvolvido pela comissão com a liderança da Secretaria Municipal da Saúde e integra representantes de 11 órgãos municipais.

O lançamento acontece no Dia Nacional do Trânsito, durante o seminário Mobilidade Segura, promovido pela CET-Rio no Centro Cultural do Banco do Brasil. A abertura do evento será feita pelo secretário de Saúde, Daniel Soranz, e pelo presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis.

O PSV-Rio conta com duas metas principais e cinco pilares. Até o fim de 2024, a Prefeitura do Rio espera reduzir em 20% a taxa de mortes no trânsito a cada 100.000 habitantes. Já em 2030, a expectativa é de que essa taxa seja reduzida pela metade. Os dois objetivos se baseiam nos dados de 2019.

Para cumprir essas metas, a comissão estabeleceu cinco pilares. São eles:

- Planejamento e Gestão de Segurança Viária;

- Infraestrutura Segura;

- Educação e Comunicação;

- Esforço Legal;

- Atendimento e Cuidado às Vítima.

O primeiro tem o objetivo de garantir o planejamento e a execução das políticas de segurança viária, promovendo uma gestão compartilhada por diversos órgãos municipais. Com isso, o poder público poderá gerir e qualificar dados com objetivo de subsidiar a implementação e o monitoramento das ações.

Já o segundo pilar visa priorizar as intervenções que melhorem as condições de segurança para os usuários mais vulneráveis - pedestres e ciclistas. Uma das medidas previstas para 2024 é a regulamentação de novos limites de velocidade nas vias da cidade.

A Educação e Comunicação pretende capacitar e sensibilizar tanto equipes técnicas quanto a sociedade em geral por meio de campanhas educativas. Além disso, o plano deve promover educação para o trânsito aos alunos das escolas municipais, com adoção de um material informativo complementar.

O quarto pilar, Esforço Legal, aborda a diminuição de comportamentos de risco intencionais por parte dos motoristas, ciclistas e pedestres. Para isso, a Prefeitura do Rio deve reforçar a fiscalização das regras de trânsito e realizar operações nas vias.

Por fim, o PSV-Rio se apoia no aprimoramento do atendimento às vítimas, capacitando os profissionais de saúde para casos de emergência. Também haverá um acompanhamento dessas pessoas após a alta hospitalar a fim de identificar as consequências do acidente.

Além de atingir as metas de redução da mortalidade no trânsito, o PSV-Rio tem o objetivo e preservar vidas, garantir maior segurança nos deslocamentos e contribuir com uma mobilidade mais sustentável e humana no Rio. A Comissão Permanente de Segurança Viária conta com integrantes das secretarias de Saúde, Transportes, Educação, Ordem Pública, Infraestrutura, Conservação e Planejamento urbano, além do Centro de Operações do Rio (COR), Guarda Municipal, Escritório de Dados e CET-Rio.