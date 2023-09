Publicado 24/09/2023 00:00

As principais notícias deste domingo, dia 24 de setembro, são:

Na manchete, saiba tudo sobre o projeto da moeda social do Rio de Janeiro, que deve ser batizada de 'Samba'

Em Ataque, Flamengo decide a Copa do Brasil com o São Paulo, no Morumbi. Gerson é a novidade na lista de convidados de Fernando Diniz

O DIA inicia série de matérias sobre os 76 anos dos Alcóolicos Anônimos no Brasil

Piscinão de Ramos é reaberto no primeiro fim de semana da primavera

No D Mulher, Mariana Santos, acostumada a comédias, promete mostrar outras nuances em 'Elas por Elas'